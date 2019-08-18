Льоренте интересуется "Интер"
Экс-игрок "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в "Интере". Об этом пишет Sky Sport Italia.
Отметим, что на данный момент 34-летний футболист является свободным агентом. Его трансферная стоимость - 3,5 миллиона евро.
По данным источника, руководство клуба заинтересовалось кандидатурой испанца, после, как Эдин Джеко, который должен бил перейти в стан миланцев этим летом, продлил контракт с "Ромой".
Игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Лацио" и "Фиорентина".
Ранее футболист выступал за "Басконию", "Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси Сити", "Тоттенхэм".
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