Льоренте интересуется "Интер"

Экс-игрок "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте может продолжить карьеру в "Интере". Об этом пишет Sky Sport Italia.



Отметим, что на данный момент 34-летний футболист является свободным агентом. Его трансферная стоимость - 3,5 миллиона евро.



По данным источника, руководство клуба заинтересовалось кандидатурой испанца, после, как Эдин Джеко, который должен бил перейти в стан миланцев этим летом, продлил контракт с "Ромой".



Игроком также интересуются "Манчестер Юнайтед", "Наполи", "Лацио" и "Фиорентина".

Ранее футболист выступал за "Басконию", "Атлетик", "Ювентус", "Севилью", "Суонси Сити", "Тоттенхэм".



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