Льоренте может перейти в "Челси"

Теги челситоттенхэмфернандо льоренте

Льоренте может перейти в "Челси"

"Челси" вернулся к кандидатуре нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, сообщает ВВС.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают испанца в качестве замены форварду Миши Батшуайи, который, скорее всего, перейдет в дортмундскую "Боруссию". "Шпоры" могут отдать Льоренте в аренду.

Стоит отметить, что "Челси" уже пытался приобрести 32-летнего Льоренте прошлым летом у "Суонси", но "Тоттенхэм" выиграл борьбу за него.

Ранее "Челси" не удалось договориться по трансферам Эдина Джеко ("Рома"), Питера Крауча ("Сток Сити") и Оливье Жиру ("Арсенал"). А переход Энди Кэрролла ("Вест Хэм") не состоялся из-за травмы игрока.

Не пропустите: Переход Жиру в "Челси" сорвался. | http://soccernews.ru

 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Официально: Дзюба продолжит карьеру в "Арсенале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов