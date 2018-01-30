Льоренте может перейти в "Челси"

"Челси" вернулся к кандидатуре нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте, сообщает ВВС.

По сведениям издания, "аристократы" рассматривают испанца в качестве замены форварду Миши Батшуайи, который, скорее всего, перейдет в дортмундскую "Боруссию". "Шпоры" могут отдать Льоренте в аренду.

Стоит отметить, что "Челси" уже пытался приобрести 32-летнего Льоренте прошлым летом у "Суонси", но "Тоттенхэм" выиграл борьбу за него.

Ранее "Челси" не удалось договориться по трансферам Эдина Джеко ("Рома"), Питера Крауча ("Сток Сити") и Оливье Жиру ("Арсенал"). А переход Энди Кэрролла ("Вест Хэм") не состоялся из-за травмы игрока.

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