Льоренте может перейти в стан конкурента "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Маркос Льоренте может перейти в стан конкурента своего клуба - "Валенсию".

Кроме того, как информирует sport.es, на 22-летнего хавбека "сливочных" также претендуют "Алавес" и "Малага". Сам футболист уже попросил руководство королевского клуба разрешения уйти ему в зимнее трансферное окно. "Реал" пока не предоставил ответа игрока.

В нынешнем сезоне Льоренте принял участие в 9 матчах "Реала". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, Агуэро высказался о возможном переходе Кейна в "Реал". | soccernews.ru