Льоренте может вернуться в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" и миланский "Интер" проявляют интерес к испанскому нападающему неаполитанского "Наполи" Фернандо Льоренте, сообщает Calcio Mercato.

По сведениям издания, "Ювентус" и "Интер" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне 35-летний Льоренте на поле не выходил. Его контракт с "Наполи" действует до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Льоренте ранее уже выступал за "Ювентус" с 2013 по 2015 года. Также он играл за "Атлетик", "Севилью", "Суонси" и "Тоттенхэм". За сборную Испании сыграл 24 матча и забил семь голов.

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