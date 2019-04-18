Льоренте: "Мяч попал в тело и руку"
Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте прокомментировал свой гол в ворота "Манчестер Сити" (3:4), который вывел команду в полуфинал Лиги Чемпионов.
"Я подумал, что арбитры отменили гол. Я осознал, что мяч попал в тело и руку. Потом забил Стерлинг и я смотрел на своих одноклубников, лежащих на газоне, а потом гол отменили. Это кино", - приводит слова Льоренте Tribalfootball.
Напомним, что теперь в полуфинале "Тоттенхэм" будет противостоять "Аяксу".
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