Льоренте: "Мяч попал в тело и руку"

Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте прокомментировал свой гол в ворота "Манчестер Сити" (3:4), который вывел команду в полуфинал Лиги Чемпионов.

"Я подумал, что арбитры отменили гол. Я осознал, что мяч попал в тело и руку. Потом забил Стерлинг и я смотрел на своих одноклубников, лежащих на газоне, а потом гол отменили. Это кино", - приводит слова Льоренте Tribalfootball.

Напомним, что теперь в полуфинале "Тоттенхэм" будет противостоять "Аяксу".

Читайте также: Фернандиньо: "##### VAR!". | http://soccernews.ru