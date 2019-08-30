Льоренте подпишет двухлетний контракт с "Наполи"

Нападающий Фернандо Льоренте в скором времени перейдет в "Наполи". Об этом сообщает.

По данным источника, стороны уже согласовали двухлетний контракт. Последние детали соглашения будут обговорены на выходных.

Оклад форварда в "Наполи" составит 2,5 миллиона евро в год. Его переход в клуб будет бесплатным, так как футболист сейчас является свободным агентом.

Этим летом Льоренте покинул "Тоттенхэм", так как истек его контракт.

Ранее сообщалось, что, если "Наполи" приобретет футболиста, то на игрока "Интера" Мауро Икарди он не будет претендовать.

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