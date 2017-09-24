Льоренте прокомментировал продление контракта с "Реалом"

Хавбек мадридского "Реала" Маркос Льоренте поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

"Я очень рад, что продлил контракт с "Реалом". Это клуб моей жизни, мечта моего детства. Попасть сюда очень сложно, это не удастся сделать без труда и самопожертвования. "Реал" - лучший клуб мира, ему надо отдавать всё" - сказал 22-летний футболист.

Напомним, что Льоренте продлил контракт с "Реалом" до 2021 года. | http://soccernews.ru