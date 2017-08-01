Льоренте пропустит два стартовых матча АПЛ

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Льоренте пропустит два стартовых матча АПЛ

Форвард "Суонси" Фернандо Льоренте продолжает восстанавливаться после перелома руки.

"Фернандо восстанавливается индивидуально. Он пока не присоединился к тренировкам с командой. Но если всё пойдёт по плану, его возвращение должно состояться через десять дней. Полагаю, что Льоренте пропустит первые пару матчей, но его возвращение не должно затянуться. Спешить мы тоже не будем, ведь не хотим, чтобы в итоге ему понадобилась операция" - цитирует главного тренера "лебедей" Пола Клемента Sky Sports.

Скорее всего, Льоренте не сыграет против "Саутгемптона" (12 августа) и "Манчестер Юнайтед" (19 августа). 

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