Льоренте рассказал, почему сорвался его переход в "Челси"

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Льоренте рассказал, почему сорвался его переход в "Челси"

Форвард "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте рассказал, почему прошлым летом сорвался его переход из "Суонси" в "Челси".

"Это было сложное решение, которое я был вынужден принять в последний момент. Конте, которого я обожаю ещё со времён "Ювентуса", был заинтересован во мне, но "Челси" не смог согласовать трансфер с "Суонси". А с "Тоттенхэмом" всё было легче и быстрее. Почеттино позвонил мне 30 августа, и я буквально влюбился. Я был восхищён энтузиазмом его слов и его спортивного проекта. Я думал, что перейду в "Челси", но "Тоттенхэм" был более твёрдым в своих намерениях по моему приобретению. Они быстро договорились с "Суонси", и несмотря на все обстоятельства, я решил перейти в "Тоттенхэм" - приводит слова 32-летнего испанца Marca.

В этом сезоне Льоренте сыграл за "Тоттенхэм" 6 матчей во всех турнирах, но не забил ни одного гола. 

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