Льоренте сделал хет-трик за "Тоттенхэм" в течение 12 минут

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Льоренте сделал хет-трик за "Тоттенхэм" в течение 12 минут

В матче Кубка Англии "Тоттенхэм" играет с "Рочдейлом" (4:1, второй тайм).

Во второй половине встречи три мяча забил испанский нападающий лондонского клуба Фернандо Льоренте.

Стоит отметить, что форвард оформил хет-трик всего за 12 минут.

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