Льоренте вернулся в общую группу "Реала"

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте вернулся к тренировкам в общей группе. Мадридцы надеяться на то, что футболист поможет команде в матче с "Уэской", который пройдет 31 марта.

Напомним, футболист был травмирован 6 февраля в матче с "Барселоной". Ранее сообщалось, что игрок сможет восстановится лишь через 6-8 недель.

"Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 13 матчах, отметившись двумя голами.

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