Льоренте вернулся в общую группу "Реала"

Теги реал мадридмаркос льорентетравмы

Льоренте вернулся в общую группу "Реала"

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте вернулся к тренировкам в общей группе. Мадридцы надеяться на то, что футболист поможет команде в матче с "Уэской", который пройдет 31 марта. 

Напомним, футболист был травмирован 6 февраля в матче с "Барселоной". Ранее сообщалось, что игрок сможет восстановится лишь через 6-8 недель. 

"Реал" располагается на 3 месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 13 матчах, отметившись двумя голами.

Не пропустите: Роберто Карлос побывал на тренировке "Реала"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 28 66
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 28 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 28 54
4 Хетафе Хетафе 28 46
5 Алавес Алавес 28 44
6 Севилья Севилья 28 43
7 Валенсия Валенсия 28 40
8 Бетис Бетис 28 39
9 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 28 37
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 28 36
11 Эйбар Эйбар 28 35
12 Жирона Жирона 28 34
13 Эспаньол Эспаньол 28 34
14 Леганес Леганес 28 33
15 Леванте Леванте 28 31
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 28 29
17 Вильярреал Вильярреал 28 29
18 Сельта Виго Сельта Виго 28 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 28 23
20 Уэска Уэска 28 22
Полная таблица

топ-5 тегов