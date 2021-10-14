Льоренте высказался о свисте в сторону Гризманна

Теги маркос льорентеатлетико мадридантуан гризманн

Льоренте высказался о свисте в сторону ГризманнаФото: инстаграм Льоренте/Автор неизвестен

Испанский хавбек мадридского "Атлетико" Маркос Льоренте поделился мнением о свисте в сторону нападающего Антуана Гризманна.

"Нет сомнений в том, что Антуан – топ-игрок, который очень важен для нас и рано или поздно он начнет забивать голы, которые помогут команде. Он спокойный игрок, парень, который много думает о команде, много работает, и мы все знаем, насколько он важен для команды и будем помогать ему всем, чем сможем.

Свист в его адрес? Это меня немного удивляет, потому что болельщики должны понимать, что сейчас Антуан – игрок "Атлетико", и этот свист, очевидно, не помогает ни ему, ни команде. В конце концов, свист оказывает влияние на всех нас", – сказал испанец.

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