Льоренте: "Я рад, что забил свой первый гол за "Тоттенхэм" в АПЛ"

Нападающий "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте прокомментировал свою игру в матче 22-го тура чемпионата Англии против "Суонси" (2:0).

"Я рад, что забил свой первый гол за "Тоттенхэм" в Премьер-лиге и помог команде победить. Это был сложный матч, но мы играли агрессивно. Я не чувствовал давления из-за того, что подменял Кейна. Я с легкостью сделал это", - цитирует Льоренте официальный сайт "Тоттенхэма".

Напомним, что 32-летний Льоренте перешел в "Тоттенхэм" прошлым летом именно из "Суонси" за 15 миллионов евро.

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