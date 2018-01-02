Льоренте забил 11 голов в последних 12 матчах на "Либерти Стэдиум"

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Льоренте забил 11 голов в последних 12 матчах на "Либерти Стэдиум"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях играет против "Суонси".

В первой половине встречи счет открыл испанский нападающий лондонского клуба Фернандо Льоренте.

Стоит отметить, что форвард забил 11 голов в последних 12 матчах на "Либерти Стэдиум". Десять мячей из них он забил, выступая за "Суонси".

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