Лорини перешёл в "Фиорентину"

Защитник "Эмполи" Венсан Лорини стал игроком "Фиорентины", сообщает официальный сайт клуба.

"Фиалки" арендовали 28-летнего футболиста на один год за 400 тысяч евро с обязательством последующего выкупа за 1,6 миллионов.

Сам Лорини заключил с "Фиорентиной" контракт до лета 2020 года.

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