Льорис, Алли и Кейн смогут сыграть с "Арсеналом"

Сразу пять игроков "Тоттенхэма" вернулись к тренировкам в общей группе в преддверии матча 12-го тура АПЛ против "Арсенала".

Как сообщает официальный твиттер "шпор", после различного рода травм восстановились вратари Уго Льорис и Мишель Ворм, полузащитники Деле Алли и Харри Уинкс, а также форвард Харри Кейн.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Тоттенхэм" состоится в субботу, 18 ноября, в 15:30 по московскому времени.

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