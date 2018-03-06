Льорис: "Если играешь на ничью, особенно с такой опытной командой, как "Ювентус", то жди беды"

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис рассуждает о предстоящем ответном матче 1/8 Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

"После двух пропущенных мячей в Турине у нас было еще 80 минут игры. Мы ранее уже демонстрировали крепость своего характера, и это был очередной пример силы нашей команды. Мы были на грани вылета из турнира. Забей "Юве" третий мяч до перерыва, нам пришлось бы сложно. Мы повернули ход матча и очень довольны результатом. У нас есть небольшое преимущество в виде двух голов на выезде.

Стоит ожидать напряжённого матча, очередной схватки. Она потребует огромных энергозатрат. Мы начнём игру в привычном стиле. Будем стараться получать удовольствие от футбола, с нужной энергетикой и при поддержке трибун. Если играешь на ничью, особенно с такой опытной командой, как "Ювентус", то жди беды.

Мы четко знаем, чего ждет от нас тренер и какой футбол он хочет видеть. Это самый важный отрезок сезона. Мы сейчас в хорошей форме, сильны психологически и должны показать это при возможности", - приводит слова Льориса официальный сайт УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" - "Ювентус" состоится 7 марта в Лондоне и начнется в 22:45 по московскому времени. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 2:2.

Не пропустите: Почеттино о матче с "Ювентусом": "Тоттенхэм" готов к борьбе". | http://soccernews.ru