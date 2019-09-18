Льорис готов перейти в клуб Бекхэма

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис раздумывает над переходом в клуб Дэвида Бекхэма "Интер Майами".

Как сообщает As, 32-летний француз не будет продлевать соглашение со "шпорами", которое действует до 2022 года, и после истечения контракта может перебраться в МЛС.

Льорис выступает за "Тоттенхэма" с 2012 года. На его счету более 250 игр в составе английского клуба.

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