Льорис о своей ошибке: "Самое главное - это мои сэйвы"

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Льорис о своей ошибке: "Самое главное - это мои сэйвы"Капитан сборной Франции Уго Льорис прокомментировал свою ошибку в финальном матче Чемпионата Мира против Хорватии, которая стоила его команде второго пропущенного гола.

"Самое главное - это сэйвы, которые я совершил. В сторону - эту ошибку. Я допустил небольшую ошибку. Надеюсь, что этот эпизод останется просто анекдотом, а мы сможем наслаждаться этими моментами", - цитирует 31-летнего голкипера "трехцветных" Get Football News France.

Напомним,  Дешам высказался о своем будущем в сборной Франции. | soccernews.ru

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