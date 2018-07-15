Льорис обошел Дешама по числу матчей за сборную Франции



Вратарь сборной Франции Уго Ллорис играет в основе своей команды в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии.

Этот матч стал для него 104-й за национальную команду и по этому показателю он обошел нынешнего главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Стоит отметить, что 31-летний Льорис вышел на шестое место в истории французской сборной и уступает только Патрику Виейра (107), Зинедину Зидану (108), Марселю Десайи (116), Тьерри Анри (123) и Лилиану Тюраму (142).

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