Льорис побил один из рекордов "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Капитан сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис вышел в основном составе на игру второго тура английской премьер-лиги против "Вулверхэмптона".

Для 34-летнего голкипера этот матч стал 300-м в чемпионате Англии. По этому показателю вратарь стал рекордсменом лондонского клуба.

Напомним, что ранее "шпоры" подписали голкипера "Аталанты" Голлини.

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