Льорис поделился ожиданиями от матча с "Реалом"

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис высказался в преддверии матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Реала".

"Реал" - это не один Роналду, хотя он является удивительным игроком. Попробуем остановить его за счёт командной игры" - приводит слова Льориса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени.

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