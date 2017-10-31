Льорис похвалил Харри Кейна

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис высоко отозвался о своём партнёре по команде Харри Кейне.

"Харри - боец и трудяга. Он похож на меня. Ему нравится бросать себе вызов. Из-за этого Кейн очень амбициозен. Он всегда хочет забивать как можно больше. Лидер показывает себя на поле, на тренировке, в игре, в спортзале. И только после этого ты можешь использовать голос. Кейн - идеальный пример. Если ему нужно остаться после тренировки, он остаётся и наслаждается работой. Молодёжи нужно ориентироваться на такого игрока" - приводит слова Льориса AS.

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