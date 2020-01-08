Льорис приступил к тренировкам после травмы локтя

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис приступил к тренировкам после операции на локте, утверждает Daily Mail.



Напомним, футболист был травмирован в матче 8-го тура АПЛ с "Брайтоном" (0:3), который прошел в начале октября. По итогам полного обследование игроку решили прооперировать руку.

По данным источника, на данный момент Льорис занимается в легком режиме, однако в течение 10 дней сможет вернуться к команде.

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