Льорис рассказал, почему продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Фото: твиттер Уго Льориса/Автор неизвестен

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис рассказал, что продлил контракт с клубом из-за главного тренера Антонио Конте.

"Последние пару сезонов были очень непростыми для "Тоттенхэма", наша игра была нестабильной. Но с приходом Конте у нас появился прогресс. Верю, что он приведет нас к успеху", - приводит слова Льориса Daily Mail.

В нынешнем сезоне 35-летний Льорис провел за "Тоттенхэм" 34 матча и пропустил 43 года. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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