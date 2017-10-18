Льорис: "Реал" оказал большое давление на нас"

Капитан лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис высказался о матче своей команды против мадридского "Реала", состоявшегося вчера в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

" Мы добились фантастического результата. Мы были лучше в первом тайме, и у нас были хорошие возможности забить второй гол. "Реал" оказал на нас большое давление. Мы могли бы рухнуть и пропустить второй гол, но мы продолжали работать вместе до конца ", - цитирует 30-летнего вратаря le10sport.com.

Напомним, Навас остался недоволен ничьей с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru