Льорис: "Теперь у "Тоттенхэма" есть преимущество над "Ювентусом"

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Льорис: "Теперь у "Тоттенхэма" есть преимущество над "Ювентусом"Вратарь "Тоттенхэма"  Уго Льорис подвел итоги выездного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (2:2). 

По словам француза, у его команды есть преимущество после этой встречи.

"Мы очень уважаем "Ювентус", это один из лучших клубов Европы, он играл в двух из трех последних финалов Лиги чемпионов. Свой уровень "Ювентус" показал в игре с нами. Эта команда обладает стержнем и стилем. Но наши два гола на выезде дают нам небольшое преимущество", - сказал он. 

Ответный матч пройдет 7 марта. | soccernews.ru

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