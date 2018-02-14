Льорис: "Теперь у "Тоттенхэма" есть преимущество над "Ювентусом"

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис подвел итоги выездного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" (2:2).

По словам француза, у его команды есть преимущество после этой встречи.

"Мы очень уважаем "Ювентус", это один из лучших клубов Европы, он играл в двух из трех последних финалов Лиги чемпионов. Свой уровень "Ювентус" показал в игре с нами. Эта команда обладает стержнем и стилем. Но наши два гола на выезде дают нам небольшое преимущество", - сказал он.

Ответный матч пройдет 7 марта. | soccernews.ru