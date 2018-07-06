Льорис: "У Уругвая есть свой стиль, это тяжелый соперник"

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о настрое команды на матч 1/4 финала ЧМ-2018 с национальной командой Уругвая.

По словам футболиста, его партнерам по команде нужно особое внимание уделить обороне.

"Все решат детали. Мы должны сосредоточиться на своей обороне, не допустить стандартов рядом с штрафной площадью, где соперник очень опасен. Нам надо действовать быстро, пытаться предугадывать ситуации и ответственно сыграть в чужой штрафной. У нас есть игроки, способные нанести хороший завершающий удар, в том числе и со средней дистанции.

У Уругвая есть свой стиль, это тяжелый соперник. Мы действительно должны отдать все силы и понимаем, что это игра из серии "все или ничего". Мне кажется, этот матч будет совсем не похож на игру с Аргентиной", - сказал он.

Матч Франция — Уругвай состоится 6 июля в Нижнем Новгороде. | soccernews.ru