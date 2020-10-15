Льорис установил рекорд сборной Франции

Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис стал рекордсменом сборной Франции, сообщает Stats Foot.

Вчерашний матч Лиги Наций против Хорватии стал для голкипера 72-м официальным в составе "трёхцветных".

По этому показателю Льорис вышел на чистое первое место в истории национальной команды, опередив Лилиана Тюрама (71).

А вот по общему числу игр за сборную Франции легендарный защитник по-прежнему недосягаем - 142 против 118.

Не пропустите: Камавинга повторил достижение 110-летней давности. | http://soccernews.ru