Льорис установил рекорд сборной Франции
Вратарь лондонского "Тоттенхэма" Уго Льорис стал рекордсменом сборной Франции, сообщает Stats Foot.
Вчерашний матч Лиги Наций против Хорватии стал для голкипера 72-м официальным в составе "трёхцветных".
По этому показателю Льорис вышел на чистое первое место в истории национальной команды, опередив Лилиана Тюрама (71).
А вот по общему числу игр за сборную Франции легендарный защитник по-прежнему недосягаем - 142 против 118.
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