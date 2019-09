Лорис вернулся! Жёсткий "косяк" Кариуса в матче Лиги Европы

Немецкий вратарь Лорис Кариус продолжает эпично "привозить" голы в свои ворота.

В четверг во время матча Лиги Европы между "Бешикташем" и "Слованом" 26-летний голкипер неудачно сыграл на выходе – он не только промахнулся по мячу, но и сбил партнёра по команде.

В итоге соперник оказался один перед пустыми воротами и открыл счёт в поединке.

Another season, another Loris Karius howler.



Genuinely feel bad for the guy. pic.twitter.com/hAnhFI36xm