Лорис вернулся! Жёсткий "косяк" Кариуса в матче Лиги Европы

Немецкий вратарь Лорис Кариус продолжает эпично "привозить" голы в свои ворота.

В четверг во время матча Лиги Европы между "Бешикташем" и "Слованом" 26-летний голкипер неудачно сыграл на выходе – он не только промахнулся по мячу, но и сбил партнёра по команде.

В итоге соперник оказался один перед пустыми воротами и открыл счёт в поединке.

Another season, another Loris Karius howler.



Genuinely feel bad for the guy. pic.twitter.com/hAnhFI36xm — Jack Grimse (@JackGrimse) September 19, 2019

Права на Кариуса по-прежнему принадлежат "Ливерпулю", а за "Бешикташ" он выступает по условиям двухлетней аренды.

Матч Лиги Европы завершился победой "Слована" со счётом 4:2.

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