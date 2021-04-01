Льорис вышел на второе место по играм за сборную Франции

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Льорис вышел на второе место по играм за сборную Франции

Фото твиттер Opta

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис провёл 123-й матч в составе национальной команды.

34-летний страж ворот в среду полностью отыграл поединок с Боснией и Герцеговиной (1:0) в рамках квалификации ЧМ-2022.

По играм за "трёхцветных" Льорис вышел на второе место, сравнявшись с Тьерри Анри.

Рекордсменом французской сборной является Лилиан Тюрам с 142 матчами.

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