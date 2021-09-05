Льорис высказался о ничьей в матче со сборной Украины

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Капитан сборной Франции и "Тоттенхэма" Уго Льорис поделился мнением о ничьей в матче со сборной Украины (1:1) в отборочном матче к ЧМ-2022.

"Сборной Франции не хватает целеустремленности и агрессивной игры. Эйфория ЧМ-2018 закончилась.

Есть определенные критерии самого высокого уровня, и мы должны им соответствовать. У нас есть некоторая неуверенность в себе. Многие из футболистов прогрессируют, но каждый в сборной должен повысить свой уровень игры.

Необходимо сохранять позитивный настрой и добиться успеха в матче с Финляндией. Я не хочу бояться непопадания на чемпионат мира в Катаре", — цитирует Льориса L'Equipe.

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