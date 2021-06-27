Льорис высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен
Вратарь "Тоттенхэма" и капитан сборной Франции Уго Льорис поделился настроем перед матчем против сборной Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.
"Сборную Франции ожидает игра против отличной команды. Правильный настрой будет ключом к победе. От нас ждут качественной игры.
Опыта предыдущих матчей не хватит. Нам необходимо продемонстрировать все сильные стороны. Франция не любит поражения. Мы должны участвовать в следующем раунде плей-офф", — цитирует Льориса RMC Sport.
Франция сыграет со Швейцарией 28 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Бухарест.
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|М
|О
|1
|Франция
|3
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|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1