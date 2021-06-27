Льорис высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020

Теги чемпионат европыфранцияуго льорис

Льорис высказался перед матчем против Швейцарии на Евро-2020Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

Вратарь "Тоттенхэма" и капитан сборной Франции Уго Льорис поделился настроем перед матчем против сборной Швейцарии в 1/8 финала чемпионата Европы.

"Сборную Франции ожидает игра против отличной команды. Правильный настрой будет ключом к победе. От нас ждут качественной игры.

Опыта предыдущих матчей не хватит. Нам необходимо продемонстрировать все сильные стороны. Франция не любит поражения. Мы должны участвовать в следующем раунде плей-офф", — цитирует Льориса RMC Sport.

Франция сыграет со Швейцарией 28 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Бухарест.

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