Льорис ярко высказался о Моуринью

Вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис рассказал о работе под руководством Жозе Моуринью.



"Моуринью великолепен. Он очень харизматичен. У СМИ к нему может быть предвзятое отношение, но общаться с ним каждый день - это привилегия. Он тренировал много выдающихся команд. У него огромный опыт и много трофеев за карьеру. Всем есть чему у него поучиться", - цитирует Льориса Goal.com

Моуринью возглавил "шпор" осенью 2019 года. Льорис выступает в "Тоттенхэме" с лета 2012 года.

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