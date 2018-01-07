"Лорьян" и "Сент-Этьен" вышли в 1/16 финала кубка Франции

В рамках матчей 1/32 финала кубка Франции "Лорьян" и "Сент-Этьен" соответственно обыграли "Анжер", и "Ним".

"Анжер" - "Лорьян" - 0:2

Голы: Хамель, 29 - 0:1, Буанга, 41 - 0:2.

"Гранвиль" - "Бордо" - 0:1

Гол: Санкаре, 37 - 0:1.

Удаление: Сабали, 86 ("Бордо").

"Сент-Этьен" - "Ним" - 2:0

Голы: Берич, 63 - 1:0, Бамба, 68 - 2:0.

Удаление: Боскальи, 12 ("Ним").

Напомним, вчера выход в 1/16 финала турнира оформил "Лион".