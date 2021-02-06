"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"
В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Лорьян" одержал победу над "Реймсом".
Благодаря победе "Лорьян" покинул зону вылета. "Реймс" остается 12-м.
"Лорьян" - "Реймс" 1:0
Гол: Абержель, 53 - 1:0
"Лорьян": Дрейер, Мендес (Делаплас, 82), Лапорт, Морель, Эрго, Абержель, Буагар (Ле Фе, 61), Лорьянте (Висса, 61), Монкондюи, Гравийон, Моффи (Грбич, 68).
"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Конан (де Смет, 75), Фас, Фоке, Кассама, Кафаро (Думбия, 75), Шавалерен, Бериша (Мбуку, 63), Кутеса (Туре, 63), Диа (Сирхейс, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13