"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"

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"Лорьян" минимально переиграл "Реймс"

В рамках 24-го тура французской Лиги 1 "Лорьян" одержал победу над "Реймсом".

Благодаря победе "Лорьян" покинул зону вылета. "Реймс" остается 12-м.

"Лорьян" - "Реймс" 1:0

Гол: Абержель, 53 - 1:0

"Лорьян": Дрейер, Мендес (Делаплас, 82), Лапорт, Морель, Эрго, Абержель, Буагар (Ле Фе, 61), Лорьянте (Висса, 61), Монкондюи, Гравийон, Моффи (Грбич, 68).

"Реймс": Райкович, Абдельхамид, Конан (де Смет, 75), Фас, Фоке, Кассама, Кафаро (Думбия, 75), Шавалерен, Бериша (Мбуку, 63), Кутеса (Туре, 63), Диа (Сирхейс, 82).

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