"Лорьян" вырвал победу над "Дижоном"

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"Лорьян" вырвал победу над "Дижоном"

В перенесенном матче французской Лиги 1 "Лорьян" вырвал победу над "Дижоном".

"Лорьян" - "Дижон" 3:2

Голы: Чалоба, 30 - 1:0, Экюэль-Манга, 39 - 1:1, Балде, 42 - 1:2, Моффи, 58 - 2:2, Гравилон, 90 - 3:2

"Лорьян" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате. "Дижон" идет 18-м.

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