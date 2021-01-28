"Лорьян" вырвал победу над "Дижоном"
В перенесенном матче французской Лиги 1 "Лорьян" вырвал победу над "Дижоном".
"Лорьян" - "Дижон" 3:2
Голы: Чалоба, 30 - 1:0, Экюэль-Манга, 39 - 1:1, Балде, 42 - 1:2, Моффи, 58 - 2:2, Гравилон, 90 - 3:2
"Лорьян" по-прежнему занимает последнее место в чемпионате. "Дижон" идет 18-м.
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|Команда
|М
|О
|1
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|28
|56
|3
|Ренн
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13