"Лос-Анджелес" близок к подписанию Снейдера
Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в МЛС, сообщает ESPN.
По сведениям издания, опытного голландца пытается подписать "Лос-Анджелес". Американский клуб предлагает 33-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона долларов в год.
В минувшем сезоне Снейдер сыграл за "Галатасарай" 33 матча, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.
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