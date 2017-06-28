"Лос-Анджелес" близок к подписанию Снейдера

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"Лос-Анджелес" близок к подписанию Снейдера

Полузащитник "Галатасарая" Уэсли Снейдер может продолжить карьеру в МЛС, сообщает ESPN.

По сведениям издания, опытного голландца пытается подписать "Лос-Анджелес". Американский клуб предлагает 33-летнему футболисту двухлетний контракт с зарплатой 3,5 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Снейдер сыграл за "Галатасарай" 33 матча, забил 5 голов и сделал 16 результативных передач. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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