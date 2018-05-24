"Лос-Анджелес" - "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)

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"Лос-Анджелес" - "Боруссия Д" - 1:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Лос-Анджелесом" и дортмундской "Боруссией".

Не пропустите: "Атлетик" и "Кальяри" побеждают в товарищеских матчах, дортмундская "Боруссия" разошлась миром с "Лос-Анджелесом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
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