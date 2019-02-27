"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию экс-нападающего "Манчестер Юнайтед"

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"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию экс-нападающего "Манчестер Юнайтед"

"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Джузеппе Росси, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, стороны практически договорились о сотрудничестве. В ближайшее время американский клуб объявит о переходе 32-итальянца официально.

Последним местом работы Росси была "Дженоа". Кроме "красных дьяволов" и "грифонов" форвард выступал за "Ньюкасл", "Парму", "Вильярреал", "Фиорентину", "Леванте" и "Сельту".

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