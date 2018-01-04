"Лос-Анджелес Гэлакси" близок к подписанию звёздного новичка

Полузащитник "Ниццы" Уэсли Снейдер в ближайшее время станет игроком "Лос-Анджелес Гэлакси", сообщает Marca со ссылкой на L'Equipe.

Источник утверждает, что 33-летний голландец уже согласовал с американским клубом детали контракта. Вскоре о переходе будет объявлено официально.

В этом сезоне Снейдер сыграл за "Ниццу" 8 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: Эшли Коул продлил контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru