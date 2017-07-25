"Лос-Анджелес Гэлакси" хочет купить дос Сантоса
Полузащитник "Вильярреала" Джонатан дос Сантос может продолжить карьеру в МЛС, сообщает Marca.
По сведениям издания, купить 27-летнего мексиканца хочет "Лос-Анджелес Гэлакси", за который выступает брат хавбека Джовани дос Сантос.
Впрочем, сам Джонатан дос Сантос не заинтересован в переходе в американский клуб, предпочитая остаться в "Вильярреале".
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