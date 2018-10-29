"Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимовича не вышел в плей-офф МЛС

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

"Лос-Анджелес Гэлакси" Ибрагимовича не вышел в плей-офф МЛС"Лос-Анджелес Гэлакси" уступил в матче регулярного чемпионата МЛС "Хьюстон Динамо" со счетом 2:3. 

"Гэлакси" необходимо было выиграть этот матч, чтобы попасть в плей-офф. Команда выигрывала 2:0, но упустила победу.

Нападающий "Гэлакси" Златан Ибрагимович является вторым бомбардиром регулярного чемпионата с 22-мя мячами на счету. 

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