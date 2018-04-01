"Лос-Анджелес Гэлакси" – "Лос-Анджелес" - 4:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча МЛС между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Лос-Анджелесом", в котором Златан Ибрагимович оформил дубль.

Не пропустите: Златан покоряет МЛС: Дубль Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом". | http://soccernews.ru