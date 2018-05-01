"Лос-Анджелес Гэлакси" нацелился на защитника "Милана"

Защитник "Милана" Иньяцио Абате ближайшим летом может оказаться в МЛС, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в подписании 31-летнего фулбека заинтересован "Лос-Анджелес Гэлакси".

Стоит отметить, что в этом сезоне Абате потерял место в стартовом составе "Милана", сыграв 25 матчей во всех турнирах и сделав 1 ассист. Его контракт с клубом истекает в 2019 году.

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