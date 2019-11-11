"Лос-Анджелес Гэлакси" намерен удержать Ибрагимовича

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимович

"Лос-Анджелес Гэлакси" намерен удержать Ибрагимовича

"Лос-Анджелес Гэлакси" предложит новый контракт шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

По сведениям издания, американский клуб предложил футболисту соглашение до конца 2020 года. Нынешний контракт форварда истекает в конце этого года.

Ранее сообщалось, что интерес к шведу проявляет его бывший клуб "Милан".

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч в чемпионате МЛС, в которых забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не планирует зимой возвращать Ибрагимовича. | http://soccernews.ru

 
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