"Лос-Анджелес Гэлакси" намерен удержать Ибрагимовича
"Лос-Анджелес Гэлакси" предложит новый контракт шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
По сведениям издания, американский клуб предложил футболисту соглашение до конца 2020 года. Нынешний контракт форварда истекает в конце этого года.
Ранее сообщалось, что интерес к шведу проявляет его бывший клуб "Милан".
В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч в чемпионате МЛС, в которых забил 31 гол и отдал восемь результативных передач.
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