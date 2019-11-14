"Лос-Анджелес Гэлакси" намерен заменить Ибрагимовича форвардом ПСЖ

"Лос-Анджелес Гэлакси" проявляет интерес к уругвайскому нападающему ПСЖ Эдинсону Кавани, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, американский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Лос-Анджелес Гэлакси" уругваец может заменить Златана Ибрагимовича, который покинул клуб.

Ранее сообщалось, что Кавани также интересуются "Фламенго" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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