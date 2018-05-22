"Лос-Анджелес Гэлакси", несмотря на удаление Ибрагимовича, взял верх над "Монреаль Импакт"

В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде одержал минимальную победу над "Монреаль Импакт". Стоит отметить, что калифорнийцы с конца первого тайма играли в меньшинстве после удаления шведского форварда Златана Ибрагимовича.

"Монреаль Импакт" – "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1

Гол: Камара, 75 - 0:1.

Удаление: Ибрагимович (41). | http://soccernews.ru