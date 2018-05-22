"Лос-Анджелес Гэлакси", несмотря на удаление Ибрагимовича, взял верх над "Монреаль Импакт"
В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" на выезде одержал минимальную победу над "Монреаль Импакт". Стоит отметить, что калифорнийцы с конца первого тайма играли в меньшинстве после удаления шведского форварда Златана Ибрагимовича.
"Монреаль Импакт" – "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1
Гол: Камара, 75 - 0:1.
Удаление: Ибрагимович (41). | http://soccernews.ru
комментарии
опрос
Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Лента новостей
-
"Барселона" работает над тремя трансферами
-
"Барселона" проявляет интерес к звезде "Манчестер Юнайтед"
-
Дмитрий Радченко: "Хотел бы, чтобы Иньесту подписал "Зенит"
-
Сарри отказал "Зениту"
-
Официально: Лопетеги продлил контракт с Испанской федерацией футбола
-
"Арсенал" представил домашний комплект своей игровой формы на сезон 2018/2019
-
Зидан: "Роналду каждый год доказывает, что он - лучший"
-
"Краснодар" нацелился на защитника "Гамбурга"
-
Балаге: "Реал" не будет активно стремиться к подписанию Неймара"
-
1
Гомеш уже забрал свои вещи из раздевалки тренировочного комплекса "Барселоны"
-
Итальянский агент Пасторелли: "Не знаю, стоит ли Сарри уходить из "Наполи" в "Зенит"
-
Официально: дортмундская "Боруссия" представила нового главного тренера
-
"Интер" подготовил новый контракт для Икарди
-
"Милан" проявляет интерес к четырем звездным нападающим
-
"Барселона" определила альтернативой Гризманну звезду АПЛ
-
Калинич намерен отклонить предложения "Зенита", "Спартака" и "Локомотива"
-
Победитель Кубка Португалии может лишиться права сыграть в Лиге Европы
-
Мать Неймара: "Роналду и Рамос сказали сыну, что ждут его в "Реале"
-
Фонсека рассказал о трансферах "Шахтёра"
-
Перес определился с заменой для Бензема
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34