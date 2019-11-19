"Лос-Анджелес Гэлакси" определился с заменой для Ибрагимовича

Руководство "Лос-Анджелес Гэлакси" решило заменить Златана Ибрагимовича форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани.

Контракт уругвайского бомбардира с парижанами истекает по окончании сезона, но он может сменить команду уже в январе.

Если 32-летний футболист присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси", то будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.

Конкуренцию калифорнийцам в гонке за Кавани могут составить "Интер" из Майами и мадридский "Атлетико".

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