"Лос-Анджелес Гэлакси" определился с заменой для Ибрагимовича
Руководство "Лос-Анджелес Гэлакси" решило заменить Златана Ибрагимовича форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани.
Контракт уругвайского бомбардира с парижанами истекает по окончании сезона, но он может сменить команду уже в январе.
Если 32-летний футболист присоединится к "Лос-Анджелес Гэлакси", то будет зарабатывать 7 миллионов евро в год.
Конкуренцию калифорнийцам в гонке за Кавани могут составить "Интер" из Майами и мадридский "Атлетико".
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|О
|1
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|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
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|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
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|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
|34
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|10
|Чикаго Файр
|34
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|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
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|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
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