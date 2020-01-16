"Лос-Анджелес Гэлакси" подпишет Чичарито и обновит трансферный рекорд клуба
Нападающий "Севильи" Хавьер Эрнандес, вероятно, перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси".
По сведениям Goal.com, трансфер 31-летнего мексиканца обойдется клубу в 9 миллионов евро, еще три миллиона могут быть заплачены в качестве бонусов.
Отмечается, что американский клуб может установить новый трансферный рекорд. До этого рекордной считалась покупка Карлоса Велы за 6 миллионов евро в 2015 году.
В текущем сезоне на счету Чичарито три забитых мяча в 15 играх.
Читайте также: Экс-игрок "Ливерпуля" и "Атлетико" Инсуа перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Лос-Анджелес Гэлакси" подпишет Чичарито и обновит трансферный рекорд клуба
-
Определились пары 1/4 финала Кубка Италии
-
"Монако" с Головиным разгромно проиграл ПСЖ
-
1
"Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" пробились в 1/16 финала Кубка Англии
-
"Ювентус" разгромил "Удинезе" в матче Кубка Италии
-
"Бавария" нацелилась на защитника ПСЖ
-
РФС и Черчесов не могут договориться о финансовой части сделки
-
"Севилья" устроит "Реалу" чемпионский коридор
-
Роналду пропускает матч Кубка Италии из-за болезни
-
1
"Шальке" арендовал Тодибо у "Барселоны"
-
РФС договорился с Черчесовым о продлении контракта
-
"Ним" уступил "Ренну", "Амьен" сыграл вничью с "Реймсом"
-
2
Ривалдо: "Барселона" не очень хорошо справилась со сменой тренера"
-
ЦСКА выиграл борьбу за Соболева
-
Ла Лига утвердила дату следующего матча между "Реалом" и "Барселоной"
-
"Милан" разгромил СПАЛ в 1/8 финала Кубка Италии
-
"Барселона" готова выплатить клаусулу Лаутаро Мартинеса в январе
-
4
Месси: "Я никогда не жаловался на фолы"
-
"Краснодар" отправил своего хавбека в аренду в МЛС
-
1
Футболисты "Манчестер Сити" устроили большую вечеринку в спа с моделями
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34