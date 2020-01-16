"Лос-Анджелес Гэлакси" подпишет Чичарито и обновит трансферный рекорд клуба

Нападающий "Севильи" Хавьер Эрнандес, вероятно, перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси".

По сведениям Goal.com, трансфер 31-летнего мексиканца обойдется клубу в 9 миллионов евро, еще три миллиона могут быть заплачены в качестве бонусов.

Отмечается, что американский клуб может установить новый трансферный рекорд. До этого рекордной считалась покупка Карлоса Велы за 6 миллионов евро в 2015 году.

В текущем сезоне на счету Чичарито три забитых мяча в 15 играх.

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